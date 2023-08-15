Вячеслав Дацик – Оли Томпсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В пятницу, 18 августа, в Москве пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель Великобритании Оли Томпсон.
В прямом эфире турнир будет транслировать телеканал «РЕН ТВ». Эфир начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Напомним, Дацик в последнем бою проиграл казахстанцу Галымжану Жасланову решением большинства судей. Томпсон в мае встречался с другим российским спортсменом. Британец проводил поединок с бывшим бойцом промоушена UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде.
Соперник Дацика стянул с него шапку во время дуэли взглядов:
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