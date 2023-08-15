Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Дацик – Оли Томпсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Вячеслав Дацик – Оли Томпсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В пятницу, 18 августа, в Москве пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель Великобритании Оли Томпсон.

В прямом эфире турнир будет транслировать телеканал «РЕН ТВ». Эфир начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Напомним, Дацик в последнем бою проиграл казахстанцу Галымжану Жасланову решением большинства судей. Томпсон в мае встречался с другим российским спортсменом. Британец проводил поединок с бывшим бойцом промоушена UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде.

Соперник Дацика стянул с него шапку во время дуэли взглядов:

Материалы по теме
Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE
Live
Олег Тактаров – Джефф Монсон: первый русский чемпион UFC побьёт 52-летнего депутата. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023