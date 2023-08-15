Олег Тактаров резко высказался после вопроса о первом чемпионе UFC из России

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров признался, что устал получать вопросы о том, кто является первым чемпионом UFC из России.
«Вот вам искренне скажу, что меня (нецензурное слово) вопрос. Вся эта тема… Отвратительно. Кроме рвотного рефлекса, ничего не вызывает», – приводит слова Тактарова «РИА Новости Спорт».
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. В 1995 году он выиграл шестой турнир лиги. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Тактаров – суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:
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