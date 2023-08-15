Костя Цзю: Тим проведёт бой в октябре, по бою с Кроуфордом — точно нет

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что следующий поединок с участием его сына Тимофея Цзю пройдёт в октябре, а также сообщил, что соперником будет не абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
«У Тима другой бой пройдёт в октябре. По бою с Кроуфордом — точно нет. Я ничего не знаю», — приводит слова Цзю-старшего «Матч ТВ».
В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. Он также является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
Напомним, ранее стало известно, что Всемирная боксёрская организация (WBO) приняла решение отдать титул чемпиона мира Тимофею Цзю без боя. Это стало возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с австралийцем.
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