Источник: Роман Копылов встретится с Энтони Эрнандесом 16 сентября на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории, примет участие в турнире UFC Fight Night, который пройдёт 16 сентября, сообщает аккаунт MMA Orbit в «Твиттере».
По информации источника, россиянин заменит выбывшего американца Криса Кёртиса и сразится ещё с одним бойцом из США Энтони Эрнандесом. Причины, по которым Кёртис не сможет принять участия в поединке, не называются.
В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.
Энтони Эрнандес в последнем бою одержал победу над американским бойцом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном техническим нокаутом.
Ранее Копылов выразил желание провести ещё один бой в текущем календарном году.
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