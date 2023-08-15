Источник: Роман Копылов встретится с Энтони Эрнандесом 16 сентября на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории, примет участие в турнире UFC Fight Night, который пройдёт 16 сентября, сообщает аккаунт MMA Orbit в «Твиттере».

По информации источника, россиянин заменит выбывшего американца Криса Кёртиса и сразится ещё с одним бойцом из США Энтони Эрнандесом. Причины, по которым Кёртис не сможет принять участия в поединке, не называются.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.

Энтони Эрнандес в последнем бою одержал победу над американским бойцом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном техническим нокаутом.

Ранее Копылов выразил желание провести ещё один бой в текущем календарном году.