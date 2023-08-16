Тимур Никулин: Фёдор выйдет и вырубит Тайсона в первом раунде

Боец Тимур Никулин, чемпион Hardcore, поделился мнением о потенциальном боксёрском поединке между прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и американским боксёром Майком Тайсоном, а также дал свой прогноз.
«Не понимаю, зачем Фёдору нужно бить Тайсона. Это уже не тот Майк, который был раньше. Емельяненко выйдет, вырубит его в первом раунде, и всё. Видели форму Тайсона, когда он боксировал с Роем Джонсом? И Федя, который постоянно в зале, тренируется», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Фёдору Емельяненко 28 сентября исполнится 47 лет. «Железному» Майку в конце июня 2023 года исполнилось 57 лет.
26 августа в Москве 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.
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