Менеджер Копылова рассказал, почему Роман согласился на бой с Эрнандесом

Александр Скаредин, менеджер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, высказался о решении заменить выбывшего Криса Кёртиса и сразиться с Энтони Эрнандесом на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 16 сентября.

«Эрнандес должен был встретиться с Кёртисом на этом турнире, но Кёртис по каким‑то неизвестным мне причинам не сможет выступить. UFC было необходимо спасать этот бой, в организации предложили выйти на замену сразу нескольким бойцам среднего веса, в том числе и Роме. Мы посмотрели на соперника. Во‑первых, Эрнандес правша, и это уже прекрасно. Рома левша, драться с левшами ему порядком надоело. Так что тут у нас будет преимущество. Во‑вторых, у Эрнандеса огромное количество дыр, особенно в стойке. Роман Копылов на несколько порядков его превосходит.

Из сильных сторон соперника можно отметить то, что Эрнандес терпелив — он не сдаётся, переносит урон, но ищет возможность навязать свою манеру в грэпплинге. Соответственно, для нас важно не заходить ближе средней дистанции. Будучи быстрее на ногах, надо разбивать его, действуя по этажам. Нужно предотвращать попытки проходов. Роману, думаю, более чем по зубам этот соперник. В итоге было принято решение, что не стоит отказываться от такой возможности и принять поединок за месяц. Ещё немаловажно, что после своего последнего боя Роман находится в хорошей физической форме, вес сильно не изменился. Каких‑то повреждений после последнего боя у Ромы нет. Было бы неправильно отказываться от такой возможности. Плюс в UFC ценят, когда ты спасаешь бои. Исходя из соперника, есть возможность продолжить свою победную серию, причём даже серию побед нокаутом. И это серьёзно скажется на акциях Романа в лучшей организации», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».