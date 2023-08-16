«Как бой Хабиба и Макгрегора». Стерлинг — о своём поединке с О’Мэлли

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке со своим соотечественником Шоном О’Мэлли, сравнив это противостояние с боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

«Думаю, это беспроигрышный вариант. Это как бой Конора и Хабиба. Хабиб не взлетел бы так без Конора. Может быть, на Кавказе он очень популярен. Ладно, это круто. Но в Штатах он и близко не стал бы таким популярным без подходящего партнёра по танцам в лице Конора Макгрегора.

Я здесь, чтобы забрать всё. Я заберу всё, что есть у этого человека. Всё! Это мой момент. Но очевидно, если он выиграет, то подтвердит всё, что делал до сих пор за время своей карьеры», — сказал Стерлинг на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Поединок Стерлинга и О’Мэлли пройдёт на турнире UFC 292 19 августа.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: