Пора отдать Стерлингу должное. Он — самый доминирующий чемпион в легчайшем весе

В ближайшие выходные действующему чемпиону UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу предстоит очередная защита титула. Новым соперником станет выходец из претендентской серии Даны Уайта Шон О’Мэлли.

Это новый вызов для Стерлинга и, возможно, его последний бой в этом дивизионе. Алджо уже признавался, что ему с каждым разом всё тяжелее даются весогонки. Если у американо-ямайского бойца получится вновь отстоять пояс, то он уйдёт триумфально — предварительно увеличив свой рекорд по количеству успешных защит.

Парадоксально, но, даже обладая этим рекордом и чемпионским титулом, Стерлинг не получает общественного признания, а также регулярно жалуется на то, что промоушен его не уважает и заставляет драться в невыгодные сроки.

«Люди не понимают, сколько времени я на самом деле уделяю спорту. Иногда ты просто выгораешь. Вот почему после поединка с Сехудо я хотел немного расслабиться и не думать о боях. Но у меня просто вырвали землю из-под ног. Я буду драться, хотя это буквально против моей воли. Люди могут говорить что угодно.

Если Дана Уайт или Хантер Кэмпбелл увидят это интервью, то скажут, мол, мы не заставляем его это делать это. Давайте будем честны. Вы это делаете. Давайте называть вещи своими именами – вы заставляете меня драться раньше, чем мне хотелось бы, потому что у меня всё ещё есть травмы», — рассказывал Алджамейн.

Как правило, достижения Стерлинга слегка обесцениваются, и его вина в этом тоже есть. Колено Петра Яна и актёрскую игру Алджо все помнят, потом был очень близкий реванш с россиянином, где мнения по поводу результата разделились. Далее экс-чемпион Ти Джей Диллашоу, который вышел на бой с травмой, а по ходу поединка у него и вовсе вылетело плечо из сустава. Обескровленного соперника Стерлинг забил. Ну и из самого свежего — Генри Сехудо, с которым Алджамейн добился победы раздельным решением. То есть в его боях просто нет уверенности, присущей тому же Волкановски, который практически не оставляет шансов соперникам в своей весовой категории.

Тем не менее Стерлингу пора отдать должное. Три защиты — это рекорд, да и невозможно игнорировать то, что он всё же побеждает. Да, с трудом, где-то неубедительно, но это не отменяет того, что Алджо готовится к своим боям, навязывает соперникам свой стиль. К тому же он принимает бои с каждым соперником, которого ему дают в UFC, и не уклоняется от вызовов. Реванш с Яном? Без проблем. Бывший чемпион? Давайте. Ещё одна бывшая звезда, которая вернулась после трёх лет простоя? Конечно. О’Мэлли, которого считают проектом UFC? Вперёд. Тут, конечно, была попытка сдвинуть поединок, но не уклониться от него. Кроме того, чемпион и сейчас работает над собой, улучшает навыки в ударной технике. Да, стойка слегка корявая, но достаточно эффективная.

Всё это в совокупности как минимум заслуживает уважения и признания заслуг. Единственный человек из топа, с которым Стерлинг не бился и не будет биться — Мераб Двалишвили. Однако здесь нежелание встречаться в октагоне обоюдно. Бойцы дружат и не хотят лишиться этого из-за пояса. Возможно, отчасти поэтому и Алджо готов подняться в весе и дать дорогу Двалишвили, который мгновенно станет главным претендентом на титул.

Убрав Шона О’Мэлли, Стерлинг с чистой совестью может сказать, что зачистил дивизион и ушёл в ранге самого доминирующего чемпиона в этом весе. К слову, сейчас он себя таковым не считает и кивает на Доминика Круза. Впрочем, пора уже признать, что Алджамейн превзошёл всех в легчайшей весовой категории.