«Всему своё время». Василевский высказался о том, что Тактаров выходит на бой в 55 лет
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Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка прославленного бойца смешанных единоборств Олега Тактарова с Джеффом Монсоном. Тактарову сейчас 55 лет, а Монсону 52 года. Их бой пройдёт 18 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и будет соглавным событием спортивного мероприятия.
«Чисто гипотетически, если здоровье позволяет, то, наверное, да, если мы говорим о каком-то шоу. А если говорить о профессиональном поединке и о спорте вообще, то, конечно, нет. Ну 55 лет, всему своё время», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Олег Тактаров – суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:
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