«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком
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Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.
«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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