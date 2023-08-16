«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком

Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.

«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: