Альварес: если я побью Кроуфорда, никто этого не оценит

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о гипотетическом поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.

«Я не смогу похудеть до 67 кг. Его спрашивали о Джервонте Дэвисе, и то же самое произойдёт со мной. Все скажут, что я побил бойца, который намного меньше меня. Никто этого не оценит», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.