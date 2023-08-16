Альварес: если я побью Кроуфорда, никто этого не оценит

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о гипотетическом поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.
«Я не смогу похудеть до 67 кг. Его спрашивали о Джервонте Дэвисе, и то же самое произойдёт со мной. Все скажут, что я побил бойца, который намного меньше меня. Никто этого не оценит», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
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