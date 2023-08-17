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Американский боксёр Джонсон пришёл на взвешивание в футболке с Путиным

Американский боксёр Кевин Джонсон пришёл на взвешивание перед боем с россиянином Марком Петровским в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Кевин Джонсон в футболке с портретом Путина на взвешивании Фото: РЕН ТВ

43-летний боксёр из США заявлял, что сменил своё имя, и попросил называть себя Кевин Владимирович. Своё решение боксёр назвал комплиментом президенту России. Ранее в апреле Джонсон попросил предоставить ему российское гражданство после победы над Вячеславом Дациком.

Статистика Кевина Джонсона в боксе – 36 побед (из которых 20 – нокаутом), 21 поражение и две ничьи. За свою карьеру Джонсон встречался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Соперник Джонсона в предстоящем бою, 24-летний Марк Петровский одержал пять побед и не потерпел ни одного поражения. В прошлом бою Марк оказался сильнее аргентинца Максимилиано Алехандро Сосы 12 мая.