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Флойд Мейвезер высказался в адрес Сауля Альвареса

Флойд Мейвезер высказался в адрес Сауля Альвареса
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший поделился мнением об абсолютном чемпионе во втором среднем весе, мексиканце Сауле Альваресе.

«Многие говорят, что Канело может собирать только сливки. Но вот что я скажу: «Канело, ты уже проявил себя. Ты дрался со многими великими бойцами, ты испытал себя, ты поднимался в весе». Канело – великий боец», — сказал Мейвезер на канале FightHype.com в YouTube.

В общей сложности Альварес за время карьеры провёл 63 боя, в которых одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

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