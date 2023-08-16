Сауль Альварес назвал трёх лучших боксёров мира

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров мира на данный момент.
«Я считаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта [Дэвис]… Есть немало бойцов, и я не хотел бы выглядеть неуважительно из-за того, что не упоминаю их, но есть немало хороших бойцов», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Иноуэ в июне досрочно остановил в восьмом раунде американца Стивена Фултона, отобрав у него титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) и покорив четвёртый дивизион.
Кроуфорд, также в июне, стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив техническим нокаутом соотечественника Эррола Спенса.
Дэвис в апреле нанёс первое поражение в карьере звёздному соотечественнику Райану Гарсии.
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