Шон О'Мэлли: не собираюсь показывать свою борьбу

Звёздный боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал, что не планирует демонстрировать навыки своей борьбы и джиу-джитсу в чемпионском бою с Алджамейном Стерлингом.
«Мой уровень джиу-джитсу немного недооценивают. Но я понимаю, насколько хорош Алджо. Я буду настроен только на то, чтобы не дать ему схватить меня. Я этого не хочу, надеюсь, что моя защита от тейкдаунов выдержит его давление. И меня много спрашивают, хочу ли я показать свою борьбу. Нет, не особо. Я просто хочу доказать, что могу его вырубить», — сказал О'Мэлли в интервью Mainevent.
На счету 28-летнего американца, занимающего вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, 16 побед, одно поражение и ещё один бой был признан несостоявшимся. 11 побед были добыты О'Мэлли благодаря нокаутам.
- 17 августа 2023
-
23:36
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
21:36
-
20:59
-
20:41
-
19:28
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:28
-
17:28
-
16:38
-
16:06
-
16:03
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43