Шон О'Мэлли: не собираюсь показывать свою борьбу

Звёздный боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал, что не планирует демонстрировать навыки своей борьбы и джиу-джитсу в чемпионском бою с Алджамейном Стерлингом.

«Мой уровень джиу-джитсу немного недооценивают. Но я понимаю, насколько хорош Алджо. Я буду настроен только на то, чтобы не дать ему схватить меня. Я этого не хочу, надеюсь, что моя защита от тейкдаунов выдержит его давление. И меня много спрашивают, хочу ли я показать свою борьбу. Нет, не особо. Я просто хочу доказать, что могу его вырубить», — сказал О'Мэлли в интервью Mainevent.

На счету 28-летнего американца, занимающего вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, 16 побед, одно поражение и ещё один бой был признан несостоявшимся. 11 побед были добыты О'Мэлли благодаря нокаутам.