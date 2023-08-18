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Стерлинг и Шон О’Мэлли провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 292

Стерлинг и Шон О’Мэлли провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 292
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В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 292, в главном событии которого сразятся американцы, чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга Шон О’Мэлли. В преддверии спортивного мероприятия состоялась битва взглядов, участие в которой приняли бойцы. В ходе стердауна между спортсменами началась словесная перепалка.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видеоролик можно в официальном канале UFC во ВКонтакте.

На счету Стерлинга 23 победы, из которых восемь – сдачей (удушения и болевые приёмы) и три поражения. У второго номера дивизиона 11 побед из 16 одержаны благодаря нокаутам, а последняя и единственная победа сдачей у 28-летнего американца была одержана в 2015 году. Также в его статистике одно поражение.

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