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Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика

Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика
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Британский ветеран, олимпийский чемпион Харрисон Одли высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Ты можешь победить Усика (точно так же, как я победил Лезина) за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон. Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.

Фьюри показал Джошуа, как победить Александра Усика:

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