Тактаров — Монсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 августа, пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в соглавном событии которого встретятся ветераны смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон.

Прямой эфир турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 23:00 мск. Соглавный бой стартует ориентировочно в полночь. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка, в которых добыл 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.

На счету Монсона 89 боёв в ММА, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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