Тактаров — Монсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 августа, пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в соглавном событии которого встретятся ветераны смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон.
Прямой эфир турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 23:00 мск. Соглавный бой стартует ориентировочно в полночь. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка, в которых добыл 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.
На счету Монсона 89 боёв в ММА, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.
Тактаров — суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:
- 18 августа 2023
-
16:28
-
16:26
-
16:19
-
16:09
-
15:35
-
15:08
-
14:14
-
13:28
-
13:26
-
12:27
-
12:27
-
12:16
-
11:28
-
11:20
-
10:55
-
10:44
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
00:45
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:36
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
21:36
-
20:59
-
20:41
-
19:28
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:28
-
17:28