Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров — Монсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Тактаров — Монсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 августа, пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в соглавном событии которого встретятся ветераны смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон.

Прямой эфир турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 23:00 мск. Соглавный бой стартует ориентировочно в полночь. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 поединка, в которых добыл 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.

На счету Монсона 89 боёв в ММА, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

Тактаров — суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:

Материалы по теме
Тактаров – Монсон: 107 лет на двоих – не помеха бою! Ветераны снова выйдут в клетку. LIVE
Live
Тактаров – Монсон: 107 лет на двоих – не помеха бою! Ветераны снова выйдут в клетку. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023