Дацик обратился к Томпсону после боя

Россиянин Вячеслав Дацик после победы над британцем Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» обратился к своему сопернику.

«MMA, реванш, хочешь? С борьбой. Ты же Олейника в борьбе порвал. Хочу поблагодарить Владимира Хрюнова, что он откликнулся на мою просьбу отомстить за Лёху Олейника. Он меня в зале ломал по борьбе, душил. Я ему подсказывал по правилам бокса. Но времени было мало его подготовить. Он и пропустил плюшку. Лёха, я, конечно, не вырубил наглухо Томпсона. Но, видишь, судья помешал, остановил бой. Но я за тебя отомстил, вендетта. Оли Томпсон хочет реванш по MMA. Мы ему дадим. Покажем, что не только по боксу, но и по MMA что-то можем», — сказал Дацик.

В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута. Перед концовкой боксёрского поединка бойцы столкнулись в ринге головами. Но, несмотря на протесты британца, результат боя пересмотрен не был.