«Думал, Джефф будет мёртвый совсем». Тактаров высказался о поединке с Монсоном

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров после боксёрского поединка с Джеффом Монсоном, который завершился ничьей, оценил своего соперника.

«По правилам ММА для меня будет интереснее, потому что, ну что это такое, меня в бою по боксу переводят. Хорошо, я тоже переведу. Ты что-то там ломаешь, дрыгаешь, так я тебе сломаю то, чем ты дрыгаешь. Это при всём уважении. Я уважаю его, это мужик с яйцами, как говорят. Мне он очень понравился. Я думаю, Монсон будет мёртвый совсем. Меня предупреждали там: «Ты на Джеффа не смотри, он кажется только таким, но на самом деле там 105 килограммов чистых мышц». Он, может, внешне дышит тяжелее, чем я, но может часами фигачить», — передаёт слова Тактарова корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

Бой 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона стал соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».