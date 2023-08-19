Гольцов досрочно победил Хейдермана и вышел в финал PFL

Российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов в ночь на 19 августа в Нью-Йорке (США) встретился в клетке с американцем Джорданом Хейдерманом в рамках турнира PFL 8.
Бой продлился всего один раунд и завершился досрочной победой Гольцова удушающим приёмом. Таким образом, Денис вышел в финал сезона PFL, где встретится с Ренаном Феррейрой, нокаутировавшим Мориса Грина.
На счету российского бойца в смешанных единоборствах 32 победы и семь поражений. В активе Хейдермана семь побед и одно поражение. Таким образом, Гольцов идёт на серии из пяти побед подряд.
В предыдущем бою Денис Гольцов встречался с Йорганом Де Кастро. Россиянин также добился досрочной победы, нокаутировав своего оппонента в первом раунде.
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