Тактарова и Монсона разнимали после боя, Дацик отправлял в нокдаун Томпсона. Лучшие фото

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся вечер боёв «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединки проходили по правилам бокса. В главном бою встретились Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Перед концовкой боя соперники столкнулись в ринге головами, но, несмотря на протесты британца, результат пересмотрен не был.

В соглавном бою встречались Олег Тактаров и Джефф Монсон, их поединок завершился вничью. Бойцы неоднократно нарушали правила бокса и вспоминали элементы смешанных единоборств. В частности, Монсон провёл проход в ноги, а позже повалил соперника на канвас и нанёс ему несколько ударов по затылку, а Тактаров попытался провести скручивание ноги в ходе потасовки.

Также в рамках турнира Марк Петровский победил Кевина Джонсона, а Эдгар Гукасян — Андрея Ефимова.

Лучшие фото с «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.