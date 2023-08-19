Тактарова и Монсона разнимали после боя, Дацик отправлял в нокдаун Томпсона. Лучшие фото

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся вечер боёв «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединки проходили по правилам бокса. В главном бою встретились Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.
Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Перед концовкой боя соперники столкнулись в ринге головами, но, несмотря на протесты британца, результат пересмотрен не был.
В соглавном бою встречались Олег Тактаров и Джефф Монсон, их поединок завершился вничью. Бойцы неоднократно нарушали правила бокса и вспоминали элементы смешанных единоборств. В частности, Монсон провёл проход в ноги, а позже повалил соперника на канвас и нанёс ему несколько ударов по затылку, а Тактаров попытался провести скручивание ноги в ходе потасовки.
Также в рамках турнира Марк Петровский победил Кевина Джонсона, а Эдгар Гукасян — Андрея Ефимова.
Лучшие фото с «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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