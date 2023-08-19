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Дана Уайт сказал, что пошло не так с организацией боя Маска и Цукерберга

Дана Уайт сказал, что пошло не так с организацией боя Маска и Цукерберга
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что пошло не так в процессе организации боя миллиардеров Марка Цукерберга и Илона Маска под эгидой UFC.

«Мы с Цукербергом говорим по несколько раз в неделю. В прошлый понедельник мы ужинали, и он настроен на серьёзное соревнование. Марк ответил Илону, что существует много профессиональных организаций, и бой должны проводить они. А не просто драться в каком-то дворе, или что там сказал Маск? Илон просто уморителен. Подумайте: двое из самых богатых и влиятельных людей в мире говорят, что хотят подраться. Это должна одобрить атлетическая комиссия, нужно провести медицинские тесты, тесты на допинг. И об этом и говорит Цукерберг. Он говорит, что есть полно профессиональных организаций, и драться нужно в UFC”, — цитирует Уайта сайт BJPenn.

Стоит отметить, что Марк Цукерберг также упоминал другой крупный промоушен ONE, как потенциального организатора боя.

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