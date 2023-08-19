Трансляция UFC 292 начнётся примерно в 2:00

В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) пройдёт номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сойдутся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли. Ещё в одном титульном поединке турнира встретятся китаянка Вэйли Чжан с Амандой Лемос из Бразилии. В предварительном карде UFC 292 также представлен бой россиянина Дениса Тюлюлина, который сойдётся с бразильцем Грегори Родригесом.

Бои предварительного карда стартуют в 2:00 мск. Основного — в 5:00 мск. Поединок Стерлинга с О’Мэлли ориентировочно начнётся не раньше 7:00 мск.

Трансляцию турнира UFC 292 можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на медиаплатформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.