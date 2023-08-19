UFC 292: О’Мэлли и Стерлинг зарубятся за пояс. Сахарок прервёт доминацию Алджо? LIVE

Алджамейн Стерлинг высказался о возможном завершении карьеры

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался о сроках завершения профессиональной карьеры.

«Я много думаю об этом в последнее время. Не знаю, обычно я думаю только о бое впереди. Я не в том возрасте, когда у меня уже достаточно денег. Мотивация по-прежнему заключается в деньгах. Когда я выйду на пенсию, то хочу получать проценты, на которые смог бы комфортно жить и заниматься своими делами — заниматься подкастами, тренировать. А, может быть, преподавать в школе.

Кто знает? Возможно, это будет работа аналитиком UFC и что-то в этом роде. Думаю, у меня немало возможностей. Думаю, что я одержу ещё как минимум пять побед в UFC, чтобы дойти до 20», – сказал Стерлинг в своём YouTube-подкасте.