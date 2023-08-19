Двалишвили сказал, с кем подерётся за пояс, если Стерлинг покинет дивизион

Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением о будущем легчайшего дивизиона после титульного боя между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
«Если Алджо поднимется в полулёгкий вес и освободит пояс, думаю, что я – номер один. Так что у Кори Сэндхагена тоже победная серия, он побеждал сильных соперников. И мы должны подраться за пояс с ним. Потому что Генри Сехудо проиграл свой последний бой, и никто не заслуживает титульный поединок сильнее, чем мы. Если Алджо останется в дивизионе, то следующий Кори. Но если мне дадут бой с ним, я могу подраться в любое время, хоть через месяц. Но у него травма, так что, может, есть смысл подождать. Я уважаю его как бойца. Он проигрывал только чемпионам: Стерлингу и Петру Яну. А в бою с Ти Джеем Диллашоу его обокрали, но с остальными он доминировал», — цитирует Двалишвили MMA Junkie.
Двалишвили не проигрывал с 2018 года, его победная серия длится уже девять боёв. Кори Сэндхаген победил в трёх последних боях.
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