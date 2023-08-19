Стерлинг ответил О’Мэлли, заявившему, что на нём скажется весогонка

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал высказывание своего соперника Шона О’Мэлли, заявившего, что у него возникнут проблемы в бою из-за тяжёлой весогонки.

«Я не думаю, что была хоть одна весогонка, которая стала бы для меня проблемой. На чём он основывается, когда ставит под сомнение мою весогонку? Сехудо говорил о том же. Этот чувак поднялся из легчайшего веса, жизнь хорошая для него.

Весогонка нелегка, но я подхожу к этому как профессионал. И я всегда выступаю на чемпионском уровне. Это мнение О’Мэлли, удачи ему», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Напомним, поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится 20 августа в Бостоне (США) и возглавит турнир UFC 292.