Стерлинг ответил О’Мэлли, заявившему, что на нём скажется весогонка
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал высказывание своего соперника Шона О’Мэлли, заявившего, что у него возникнут проблемы в бою из-за тяжёлой весогонки.
«Я не думаю, что была хоть одна весогонка, которая стала бы для меня проблемой. На чём он основывается, когда ставит под сомнение мою весогонку? Сехудо говорил о том же. Этот чувак поднялся из легчайшего веса, жизнь хорошая для него.
Весогонка нелегка, но я подхожу к этому как профессионал. И я всегда выступаю на чемпионском уровне. Это мнение О’Мэлли, удачи ему», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.
Напомним, поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится 20 августа в Бостоне (США) и возглавит турнир UFC 292.
Комментарии
- 19 августа 2023
-
20:07
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
18:14
-
17:30
-
17:04
-
15:46
-
15:12
-
13:50
-
13:40
-
13:06
-
12:35
-
10:57
-
10:27
-
09:55
-
08:03
-
07:46
-
06:37
-
01:48
-
01:45
-
01:35
-
01:22
-
01:16
-
01:04
-
00:53
-
00:43
-
00:30
-
00:28
-
00:10
- 18 августа 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:26
-
23:16
-
23:06
Партнерский контент