Источник: Хильберто Рамирес сразится с Джо Смитом 8 октября
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Поединок бывших чемпионов мира, мексиканца Хильберто Рамиреса (44-1, 30 KO) и американца Джо Смита-младшего (28-4, 22 KO) состоится 8 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene. Ожидается, что встреча пройдёт в договорном весе.
Смит, бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в своём последнем бою в июне 2022 года уступил техническим нокаутом во втором раунде действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO россиянину Артуру Бетербиеву.
Рамирес, экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в ноябре проиграл единогласным судейским решением действующему обладателю титула WBA россиянину Дмитрию Биволу. Поражение стало для него первым в карьере.
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