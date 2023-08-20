Кормье: Стерлингу не хватало такого соперника, как О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о важности поединка с Шоном О’Мэлли для Алджамейна Стерлинга.
«Шон О’Мэлли – большая звезда. Он тот парень, к которому тянется широкая публика. В большинстве случаев людям нужен парень, который поднимет им настроение. И если вы дерётесь с ним, то это поднимает ваш авторитет.
Когда я подрался с Джоном Джонсом, статус Джонса был настолько высоким, что это возвысило меня. То же самое произошло и в бою со Стипе Миочичем. Это делает вас известней. Я считаю, что этого не хватало Алджамейну Стерлингу», — сказал Кормье в эфире ESPN.
Напомним, поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится сегодня, 20 августа, в Бостоне (США) и возглавит турнир UFC 292. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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