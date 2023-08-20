Марлон Вера одолел Педро Муньоса единогласным решением судей

В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл бой в основном карде UFC 292 между эквадорцем Марлоном Вера и бразильцем Педро Муньосом. Поединок проходил в легчайшем весе. Бой завершился победой Вера единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.
36-летний Муньос в последних шести признанных состоявшимися боях одержал только две победы и потерпел четыре поражения от действующих или бывших чемпионов UFC: Алджамейна Стерлинга, Фрэнки Эдгара, Хосе Альдо и Доминика Круза. В апреле бразилец выиграл у Криса Гутьерреса решением судей. Всего за карьеру Муньос провёл 29 боёв. Он одержал 20 побед и потерпел семь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.
30-летний Вера в своём последнем бою в марте проиграл Кори Сэндхагену раздельным решением судей. Всего на счету эквадорца 30 поединков в ММА: 21 победа, восемь поражений и одна ничья.
Главным боем UFC 292 станет противостояние Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.
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