Марлон Вера одолел Педро Муньоса единогласным решением судей

В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл бой в основном карде UFC 292 между эквадорцем Марлоном Вера и бразильцем Педро Муньосом. Поединок проходил в легчайшем весе. Бой завершился победой Вера единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

36-летний Муньос в последних шести признанных состоявшимися боях одержал только две победы и потерпел четыре поражения от действующих или бывших чемпионов UFC: Алджамейна Стерлинга, Фрэнки Эдгара, Хосе Альдо и Доминика Круза. В апреле бразилец выиграл у Криса Гутьерреса решением судей. Всего за карьеру Муньос провёл 29 боёв. Он одержал 20 побед и потерпел семь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

30-летний Вера в своём последнем бою в марте проиграл Кори Сэндхагену раздельным решением судей. Всего на счету эквадорца 30 поединков в ММА: 21 победа, восемь поражений и одна ничья.

Главным боем UFC 292 станет противостояние Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.