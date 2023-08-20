Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марлон Вера одолел Педро Муньоса единогласным решением судей

Марлон Вера одолел Педро Муньоса единогласным решением судей
Аудио-версия:
Комментарии

В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл бой в основном карде UFC 292 между эквадорцем Марлоном Вера и бразильцем Педро Муньосом. Поединок проходил в легчайшем весе. Бой завершился победой Вера единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

36-летний Муньос в последних шести признанных состоявшимися боях одержал только две победы и потерпел четыре поражения от действующих или бывших чемпионов UFC: Алджамейна Стерлинга, Фрэнки Эдгара, Хосе Альдо и Доминика Круза. В апреле бразилец выиграл у Криса Гутьерреса решением судей. Всего за карьеру Муньос провёл 29 боёв. Он одержал 20 побед и потерпел семь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

30-летний Вера в своём последнем бою в марте проиграл Кори Сэндхагену раздельным решением судей. Всего на счету эквадорца 30 поединков в ММА: 21 победа, восемь поражений и одна ничья.

Главным боем UFC 292 станет противостояние Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.

UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Марлон Вера (W) - Педро Муньос
20 августа 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Марлон Вера
Окончено
UD
Педро Муньос
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023