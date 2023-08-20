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Вэйли Чжан одолела Аманду Лемос и сохранила чемпионский пояс UFC

Вэйли Чжан одолела Аманду Лемос и сохранила чемпионский пояс UFC
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В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл соглавный бой в основном карде UFC 292 между действующей чемпионской, китаянкой Вэйли Чжан и бразильянкой Амандой Лемос. Поединок проходил в минимальной весовой категории. Бой продлился все пять раундов и завершился победой уитаянки раздельным судейским решением. Лишь один раунд судьи отдали Лемос.

Таким образом, Чжан сохранила пояс чемпионки UFC.

Аманда Лемос шла на серии из двух побед. В 2022 году она победила удушением Мишель Уотерсон 16 июля, а позже нокаутировала Марину Родригес, бой состоялся 5 ноября. Статистика Лемос – 13 побед, три поражения и одна ничья.

Чемпионка UFC в минимальном весе 34-летняя Вэйли Чжан также одержала две победы подряд. 11 июня 2022 года китаянка нокаутировала польку Йоанну Енджейчик, а 13 ноября победила удушающим приёмом Карлу Эспарзу и вернула себе чемпионский пояс, утраченный в бою с Роуз Намаюнас. Статистика Чжан — 24 победы, три поражения.

UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Вэйли Чжан (W) - Аманда Лемос
20 августа 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Вэйли Чжан
Окончено
UD
Аманда Лемос
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