Вэйли Чжан одолела Аманду Лемос и сохранила чемпионский пояс UFC

В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл соглавный бой в основном карде UFC 292 между действующей чемпионской, китаянкой Вэйли Чжан и бразильянкой Амандой Лемос. Поединок проходил в минимальной весовой категории. Бой продлился все пять раундов и завершился победой уитаянки раздельным судейским решением. Лишь один раунд судьи отдали Лемос.
Таким образом, Чжан сохранила пояс чемпионки UFC.
Аманда Лемос шла на серии из двух побед. В 2022 году она победила удушением Мишель Уотерсон 16 июля, а позже нокаутировала Марину Родригес, бой состоялся 5 ноября. Статистика Лемос – 13 побед, три поражения и одна ничья.
Чемпионка UFC в минимальном весе 34-летняя Вэйли Чжан также одержала две победы подряд. 11 июня 2022 года китаянка нокаутировала польку Йоанну Енджейчик, а 13 ноября победила удушающим приёмом Карлу Эспарзу и вернула себе чемпионский пояс, утраченный в бою с Роуз Намаюнас. Статистика Чжан — 24 победы, три поражения.
- 20 августа 2023
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09
-
07:50
-
07:37
-
06:17
-
05:57
-
05:00
-
04:23
-
02:30
-
02:06
-
02:01
-
01:07
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
21:44
-
20:44
-
20:07
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
18:14
-
17:30
-
17:04
-
15:46
-
15:12
-
13:50
-
13:40