«Снова ранняя остановка». Двалишвили — о победе О’Мэлли над Стерлингом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на поражение техническим нокаутом своего друга и одноклубника Алджамейна Стерлинга в чемпионском бою против Шона О’Мэлли на турнире UFC 292.

«Опять чёртова ранняя остановка. Буду молиться, чтобы ни мои бои, ни бои моих партнёров по команде никогда больше не судил Марк Годдард. Мы бойцы. Дай нам драться до конца», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок. Грузинский боец перед боем занимал в рейтинге легчайшего веса UFC первое место. В прошлом бою Двалишвили одержал победу над российским бойцом Петром Яном 11 марта.