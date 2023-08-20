Вэйли Чжан: теперь хочу подраться с Шоном О’Мэлли

Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан после победы на турнире UFC 292 в Бостоне неожиданным образом ответила на вопрос о своём следующем сопернике.

«С кем я хочу подраться в следующем бою? С Шоном О’Мэлли», — пошутила китаянка на пресс-конференции.

На прошедшем в ночь с 19 на 20 августа мск турнире 34-летняя китаянка уверенно победила бразильского бойца Аманду Лемос единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45) и сохранила титул в минимальном весе. Победа для китаянки стала третьей подряд. В прошлом бою Вэйли Чжан вернула себе чемпионский пояс в бою с Карлой Эспарсой на турнире UFC 281. В главном событии UFC 292 Шон О’Мэлли завоевал чемпионский титул в легчайшем весе в бою против Алджамейна Стерлинга.