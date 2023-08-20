Фроч: выступление Джошуа в бою с Хелениусом было ужасным
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Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч раскритиковал супертяжеловеса Энтони Джошуа за выступление в поединке с финном Робертом Хелениусом, который состоялся в середине августа. Напомним, Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.
«Выступление было ужасным. Это было отвратительно. Это было плохое во всех смыслах выступление. Он выглядел неуверенным. Он не решался ударить, и иногда казалось, что он не хочет находиться в ринге», — сказал Фроч в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Победа над Хелениусом стала для Джошуа второй после поражения от украинца Александра Усика в августе 2022 года. В феврале британец одолел единогласным решением американца Джермейна Франклина.
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