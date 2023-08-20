Камару Усман, Джамал Хилл и Макс Холлоуэй поздравили О’Мэлли с завоеванием титула UFC

Бывшие чемпионы UFC, нигериец Камару Усман и американцы Джамал Хилл и Макс Холлоуэй, поздравили звёздного бойца легчайшего веса (до 61 кг) Шона О’Мэлли с завоеванием титула организации.

Напомним, сегодня, 20 августа, О’Мэлли сразился в главном бою турнира UFC 292 с соотечественником Алджамейном Стерлингом и победил техническим нокаутом во втором раунде.

Камару Усман – в социальных сетях: «Поздравления Шону О’Мэлли».

Джамал Хилл: «Поздравления Шону О’Мэлли, он был терпеливым и нанёс свой удар».

Макс Холлоуэй: «Шоу Сахарка продолжается».

Шону О’Мэлли 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в марте 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на счету О’Мэлли в MMA 17 побед и одно поражение.