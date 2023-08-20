Множество финтов и боксёрская техника. Как О’Мэлли избивает чемпионов

Год назад Шон О’Мэлли находился за пределами десятки рейтинга легчайшего веса и готовился к поединку с Петром Яном. Американца не воспринимали всерьёз и рассматривали лишь в качестве очередной ступеньки для россиянина, который тогда был первым номером дивизиона и хотел вернуться на победную серию.

Итог мы помним. Это был близкий бой, и у многих остались вопросы к судейству, но тогда Шон показал — с ним придётся считаться всем. Теперь в этом убедился и Алджамейн Стерлинг, который до встречи с Сахарком не проигрывал шесть лет.

Главное слово, характеризующее стиль О’Мэлли — неожиданность. Американец задействует большое количество самых разнообразных и сложных комбинаций, что сильно нервирует любого оппонента. У Шона очень рваный темп, шикарный футворк, и он постоянно меняет направление атак. В итоге это приводит к тому, что соперники начинают просто вестись на любой финт и пропускают тяжёлые удары.

В UFC мало кто действует в таком стиле, а в легчайшем весе таких бойцов и вовсе нет. К примеру, Стерлинг жаловался, что не может подобрать идеально подходящего спарринг-партнёра, а после боя признался, что всё равно недооценил нового чемпиона: «Его футворк оказался лучше, чем я ожидал. В лагере я пытался работать над этим, хотел, чтобы партнёр копировал такое движение против меня. Я знаю, как сложно работать против такого стиля, потому что и сам люблю менять направления, двигаться из стороны в сторону».

Ещё один аспект — отличная ударная техника и умение эффективно пользоваться превосходством в габаритах. Шон — долговязый парень, который на первый взгляд вообще не очень похож на спортсмена, но при этом он отлично работает в классическом боксёрском стиле. Как уже выше отмечалось, у О’Мэлли отличный футворк, но вдобавок к этому у него отличная скорость и прекрасный тайминг. Сахарок бьёт очень быстро и точно, а если при этом добавляет финты, то реагировать на выпады становится невозможно. Связка скоростной работы ног и рук поставлена практически идеально. Как правило, О’Мэлли работает джебами и прямыми, но когда соперник сосредоточен на блокировке этих ударов, то прилетает длинный боковой, который обходит блок. Такое возможно благодаря антропометрии Шона. При этом отличная работа руками идёт в связке с разнообразными киками. Сахарок хорошо стреляет и по ногам, и по корпусу и здорово связывает такие удары в комбинации с прямыми и кроссами.

Стоит отметить, что такой стиль новый чемпион UFC использовал всегда и регулярно работает над его улучшением. Даже с повышением уровня оппозиции американец не отказывается от финтов. Впечатляет и мощь ударов. Нам уже неоднократно приходилось видеть эффектные однопанчевые нокауты от этого бойца. В принципе, одним из таких он проложил себе дорогу в UFC. Однако, как показал бой со Стерлингом, Шон вполне может выбрать и более осторожный геймплан. В титульнике он показал выдержку и дисциплинированность и наказал Алджо за первую же серьёзную ошибку.

Главная защита О’Мэлли — опять же, его умение пользоваться преимуществом в антропометрии. Он здорово контролирует дистанцию джебом, а в некоторых случаях отгоняет соперников фронт-киками. Если на него активно давят, то всегда есть опасные колени, которые Шон может использовать и в прыжке. О’Мэлли не любит сближаться с оппонентами, это одна из его слабых сторон, поэтому предпочитает работать на средней и дальней дистанции. В таком положении ему не приходится держать высокий блок, и он больше действует в чисто боксёрском стиле на челноках и оттяжках. Конечно, Шону можно доставить проблемы и в ударке, но в этом аспекте он очень хорош.

Мы толком не видели О’Мэлли в борьбе. Пётр Ян пытался его переводить, но не выжал из этого практически никаких дивидендов. У американца есть неплохое джиу-джитсу, он эффективно блокирует попытки соперника перейти в граунд-энд-паунд. При этом он, по сути, не проверен в партере бойцами, которые могут действовать на земле эффективнее Яна. Пожалуй, Стерлинг доставил бы Шону намного больше проблем, если бы добрался до тейкдауна. Но экс-чемпион поспешил: «Я не был дисциплинирован, потому что не хотел устраивать скучный бой. Можно было оставаться на длинной дистанции и дальше бросать лоу-кики, но я не хотел потом слышать всю эту критику. А он был дисциплинирован. Мне же хотелось сделать яркий бой… я допустил ошибку, он наказал».

В целом и сам О’Мэлли отдавал себе отчёт, что может проиграть, если окажется на земле. Это не раз говорилось в интервью перед боем. Даже после боя он признался, что нервничал именно из-за умения Стерлинга бороть своих соперников.

Теперь О’Мэлли хочет бой с Марлоном Верой и, учитывая лояльность UFC к Сахарку, вполне может его получить. Там Шон опять может сыграть на своих сильных сторонах, так как переводить его не будут. А значит, нас ждёт продолжение шоу имени Шона О’Мэлли.