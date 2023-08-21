Промоутер Бивола сообщил, что россиянин может не выступить до ноября
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что россиянин может не выступить до конца осени.
«Некоторые люди считают, что он решил не драться с ноября, но он травмирован. Когда он выступит? Я думаю, что в октябре или ноябре. Он хочет сразиться с победителем боя Каллума Смита и Бетербиева, который, к несчастью, был отложен», — сказал Хирн в интервью DAZN.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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