Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Бивола сообщил, что россиянин может не выступить до ноября

Промоутер Бивола сообщил, что россиянин может не выступить до ноября
Комментарии

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что россиянин может не выступить до конца осени.

«Некоторые люди считают, что он решил не драться с ноября, но он травмирован. Когда он выступит? Я думаю, что в октябре или ноябре. Он хочет сразиться с победителем боя Каллума Смита и Бетербиева, который, к несчастью, был отложен», — сказал Хирн в интервью DAZN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023