Кроуфорд: суперзвёзды в боксе не нуждаются в чемпионских поясах

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) высказался о негативной роли промоутера в карьере профессионального боксёра.

«Некоторые промоутеры удерживают вас на определённом уровне, где вы будете нуждаться в них. Они не хотят, чтобы вы забрались слишком высоко, и делают определённые вещи, чтобы вы не стали суперзвездой, потому что если вы станете, то перерастёте пояса, перерастёте промоутерские компании, а ваше имя будет говорить за себя.

Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Оскар де ла Хойя могли делать всё, что хотят, и при этом им не нужно было иметь чемпионский пояс и не нужно было побеждать чемпионов. Организации хотели присоединиться к ним, такова ситуация с Канело сейчас. Канело не нужно побеждать чемпионов, он сделал себе имя. И заслужил право делать то, что он делает сейчас», — сказал Кроуфорд в подкасте Earn Your Leisure.