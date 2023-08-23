«Мы не в шахматы играем». Костя Цзю — о пропущенном Никитой ударе

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал выступление сына Никиты Цзю в поединке с австралийцем Джейком Брубейкером (17-4-2, 8 KO), состоявшемся сегодня, 23 августа, в Сиднее (Австралия).

В частности, Цзю высказался об эпизоде в третьем раунде, когда Никита пропустил тяжёлый удар.

«Не было ли тревожно в третьем раунде? Ну пропустил удар, но это ничего. Кстати, сейчас внимательно хочу посмотреть, как пропустил. Мы не в шахматы всё-таки играем, и у Никиты есть характер», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Никите Цзю 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в марте 2022 года и провёл в общей сложности семь поединков, во всех одержав победы (шесть – досрочно).