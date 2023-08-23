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Никита Цзю нокаутировал Джека Брубейкера в шестом раунде

Никита Цзю нокаутировал Джека Брубейкера в шестом раунде
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Австралийский боксёр Никита Цзю, один из сыновей прославленного боксёра Кости Цзю, одержал победу в поединке с соотечественником Джеком Брубейкером.

Поединок продлился шесть раундов. В третьем раунде Брубейкер потряс Цзю-младшего, однако Никита сумел реабилитироваться и взять ход встречи под свой контроль. В шестом раунде команда Брубейкера выбросила белое полотенце, тем самым досрочно завершив бой.

Любопытно, что ранее этот боксёр уже сталкивался с другим сыном Кости – Тимом. Поединок состоялся в 2019 году. Тим Цзю одержал победу нокаутом.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. До этого последний бой он провёл в мае. Тогда он встречался с австралийцем Бенджамином Боммбером и победил нокаутом в первом раунде.

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