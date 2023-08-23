Роман Копылов получил нового соперника на бой 16 сентября

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов получил нового соперника, с которым сразится на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США) 17 сентября, сообщает в социальных сетях инсайдер Нолан Кинг.

Напомним, изначально Копылов, согласившийся выступить на коротком уведомлении, должен был провести поединок с американцем Энтони Эрнандесом (16-2), однако последний снялся из-за травмы. На замену ему выйдет Джош Фремд (15-5).

29-летний американец выступает в UFC с 2022 года и имеет на своём счету две победы и два поражения.

Роману Копылову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и после двух поражений одержал три досрочные победы подряд. В своём последнем бою в июле на UFC 291 Копылов нокаутировал бразильца Клаудио Рибейро.