Чемпион мира по джиу-джитсу назвал сумму, которую Хабиб запросил за схватку с Сен-Пьером
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Известный грэпплер, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу австралиец Крейг Джонс высказался о несостоявшейся схватке между бывшими чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.
«Я общался с ребятами из UFC Fight Pass, и они пытались спросить у меня о соперниках для Сен-Пьера, подкинуть идеи. И я понятия не имел, кого назвать… Очевидно, я назвал Хабиба. Насколько я помню, они сказали, что Хабиб хотел $ 5 млн за матч по грэпплингу. И я подумал: «Вау». Очевидно, он дорого себя оценивает», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу B-Team Jiu Jitsu.
Ранее стало известно, что Сен-Пьер проведёт схватку с бывшим претендентом на титул UFC бразильцем Демианом Майей. Встреча состоится 14 декабря на турнире UFC Fight Pass Invitational 6.
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