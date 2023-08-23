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«Я пожертвовал 30 годами жизни». Хабиб рассказал о становлении в MMA

«Я пожертвовал 30 годами жизни». Хабиб рассказал о становлении в MMA
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём бойцовском становлении.

«Всю мою жизнь у меня было расписание. У меня были правила, была дисциплина… Всё дело в цифрах. Я должен делать всё необходимое и делать это вовремя. Вставать в 6–7 утра, тренироваться, завтракать, идти в школу, делать уроки, тренироваться, есть, спать и так по кругу…

Стать лучшим в мире непросто. Вы должны оставаться сосредоточенным на протяжении всей жизни. Речь идёт о том, чтобы пожертвовать 30 годами жизни. Я помню себя в зале с 3–4 лет. И с тех пор я тренировался у своего отца без выходных. Всю свою жизнь я провёл в зале», — сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.

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