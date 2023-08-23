Кроуфорд — о весосгонках в MMA: люди сбрасывают 5 кг за день, это безумие

Абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд высказался о весосгонках в смешанных единоборствах.
«Я всегда говорю людям, что дело не в ударе, а в мозге. Вам нужна жидкость, некоторые люди, обезвоживаясь, теряют мозговую жидкость, и, как только они пропускают удар, их мозг ударяется о череп, и этот удар выключает их.
У меня есть друзья в MMA, и я никогда не видел, чтобы люди теряли столько веса за один день, просто чтобы уложиться в лимит дивизиона. Эти чуваки сбрасывали по 5,5 кг. Как они делают это? Безумие. Нужно больше весовых категорий. Если вы дерётесь в 70 кг, то переходите в 77 кг? (смеётся)», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.
Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн оценил шансы Кроуфорда в поединке с Саулем Альваресом.
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