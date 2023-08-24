Мухаммад Мокаев обратился к Стерлингу после его проигрыша О’Мэлли

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев поддержал экс-чемпиона организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американца Алджамейна Стерлинга после его досрочного поражения в поединке с соотечественником Шоном О’Мэлли.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 292 в августе и завершилась победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.

«Выше голову, Алджамейн Стерлинг. Ты великолепный боец, просто это был не твой день. Поздравляю Шона О’Мэлли», — написал Мокаев в социальных сетях.

Шону О’Мэлли 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2015 году и в марте 2018-го провёл свой первый поединок в UFC. Единственное поражение в карьере потерпел от эквадорца Марлона Веры в августе 2020 года, проиграв из-за травмы ноги.