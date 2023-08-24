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«Это неправильно». Главный тренер сборной России по боксу — о жеребьёвке на ЧР

«Это неправильно». Главный тренер сборной России по боксу — о жеребьёвке на ЧР
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Российский тренер по боксу Виктор Фархутдинов высказал своё мнение о формате жеребьёвки чемпионата России по боксу, проходящей в Хабаровске.

«Нравится ли мне слепая система жеребьёвки на чемпионате России? Да нет, конечно. Это несправедливо, я с ней не согласен. Но мне сказали, я делаю», — передаёт слова Фархутдинова на пресс--конференции журналист «Чемпионата» Александр Фролов.

Соревнования начались 18 августа 2023 года и продлятся до 27 августа. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалисты — по 250 тыс. рублей, бронзовые — по 125 тыс. рублей.

25 и 26 августа состоятся финальные бои в рамках всех 13 весовых категорий. В чемпионате участвуют призёры Олимпиад и прочих международных турниров.

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