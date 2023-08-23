Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьёй. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. В июне 2023 года МОК отозвал признание IBA.

Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».