Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьёй. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. В июне 2023 года МОК отозвал признание IBA.
Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».
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10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
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