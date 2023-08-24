Тим Цзю поделился мнением о своём сопернике по ближайшему бою

28-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю, выступающий в первой средней и средней весовых категориях, поделился мнением о ближайшем бое с американцем Брайаном Мендозой перед отправлением в тренировочный лагерь в Лас-Вегасе (США).
«У него менталитет аутсайдера. Он выйдет на бой, имея его в голове, не переживайте. Он принял серьёзное испытание на себя [в победном бою против Себастьяна Фундоры], поэтому я не отношусь к нему легкомысленно, потому что он находится на подъёме, а не на спаде. Я пока не хочу делать далеко идущих прогнозов, но в данный момент я чувствую себя неудержимым. Во мне сейчас невероятная сила. Мне комфортно на ринге, я замечаю многое», — приводит слова Цзю WAToday.
Бой между Тимофеем Цзю и Брайаном Мендозой назначен на 10 октября 2023 года. Непобеждённый Цзю является временным чемпионом мира по версии WBO.
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