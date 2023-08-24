Алексей Тищенко категорично высказался по поводу возможного боя Бетербиева и Бивола

Прославленный российский боксёр Алексей Тищенко поделился мнением о возможном бое Артура Бетербиева, чемпиона Европы и мира в полутяжёлой весовой категории, и российского боксёра Дмитрия Бивола.

«С одной стороны, в таком поединке обязательно победит российский боксёр, станет обладателем звания абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Соберёт все пояса — было бы здорово иметь такого чемпиона. А с другой стороны, всё равно не хочется, чтобы наши спортсмены, россияне, боксировали между собой. Кто-то из них тогда получит первое поражение. Пускай лучше идут своими дорогами, бьют иностранцев. Время придёт, кто-то из них сначала сойдёт с дистанции. Наверное, это будет Бетербиев, он постарше. Ну и потом Бивол пусть добывает звание абсолютного чемпиона», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.