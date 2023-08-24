Альберт Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Эндером Луцесом на турнире Ural FC

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) анонсирует свой первый турнир по профессиональному боксу, который пройдёт 20 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.
В главном бою на ринг выйдет олимпийский чемпион — 2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6), которому в 10-раундовом поединке в лёгком весе будет противостоять непобеждённый венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16).
Бытаргазиев возглавляет рейтинг российских легковесов на авторитетном портале BoxRec, титулованный боксёр также занимает восьмую строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Батыргазиев уже имеет опыт «порчи» идеальной статистики своих оппонентов. Так, в своём последнем бою олимпийский чемпион — 2020 в конце июля в Ханты-Мансийске единогласным решением судей одолел Франсиса Фромету из Доминиканской Республики, который выходил на бой с 25-летним Батыргазиевым с рекордом 17-0.
На BoxRec 24-летний Луцес возглавляет рейтинг среди боксёров из Венесуэлы, но во втором полулёгком весе. Луцес дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и уже добился 20 побед, а особое внимание на себя обращает процент досрочных побед — 16 из 20. В основном все бои Луцеса прошли на территории Венесуэлы, он также по разу выезжал в Австралию и Аргентину. В 2023 году Луцес, как и Батыргазиев, провёл два успешных поединка.
Радмир Габдуллин, генеральный директор Ural FC:
– Наша лига стремительно развивается, и я очень горд анонсировать первый турнир Ural FC по профессиональному боксу. Уверен, что нам при поддержке Федерации бокса России удастся провести запоминающееся и зрелищное мероприятие. Сейчас мы объявляем десятый бой по профессионалам Батыргазиева. Несмотря на свой возраст, Альберт уже добился больших результатов. Сейчас Батыргазиев намерен покорить олимп профессионального бокса, и я уверен, что для него нет ничего невозможного. Правда, в Перми ему будет противостоять очень непростой соперник, статистика Луцеса говорит сама за себя. Но мы верим в Альберта.
Помимо боя с участием олимпийского чемпиона Батыргазиева, на турнире 20 октября будет много и других ярких событий не только в рамках профессионального бокса, но и кикбоксинга. Естественно, пермские болельщики увидят поединки с участием своих звёзд.
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